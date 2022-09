Legende: Darf sich über eine Premiere freuen Lulu Sun (Archivbild) Scott Barbour/Getty Images

Erster WTA-Sieg für Lulu Sun

Lulu Sun ist am WTA-250-Turnier in Seoul in die Achtelfinals eingezogen. Die 21-jährige Schweizer Qualifikantin (WTA 340) setzte sich in der 1. Runde gegen die Australierin Lizette Cabrera (WTA 229) mit 7:6 (8:6), 6:2 durch. Es war der erste Sieg der Westschweizerin auf WTA-Stufe überhaupt. Im Sommer hatte sie sich in Wimbledon bis in die 3. Runde der Qualifikation gekämpft. Bei ihren beiden bisherigen Auftritten auf der Tour in diesem Jahr (Rabat, Granby) hatte Sun jeweils ihr Erstrunden-Spiel verloren.