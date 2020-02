Schweizer Fed-Cup-Gegner ausgelost

Dem Schweizer Fed-Cup-Team wurde fürs Finalturnier der besten 12 Nationen in Budapest (14. bis 19. April) Tschechien und Deutschland zugelost. Grosse Favoritinnen in der Gruppe D sind die Tschechinnen um die Weltnummer 3 Karolina Pliskova. Die Mitteleuropäerinnen haben 6 der 9 letzten Fed-Cup-Ausgaben gewonnen. Deutschland hat Angelique Kerber (WTA 20) und Julia Görges (WTA 31) in den Top 50, die Schweiz nur Belinda Bencic (WTA 5).

Bencic startet gegen Kusnezowa

Die Gegnerin von Belinda Bencic in den Achtelfinals des WTA-Hallenturniers in St. Petersburg heisst Swetlana Kusnezowa (WTA 49). In der 1. Runde hatte Bencic von einem Freilos profitiert. Gegen die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin hat die Schweizerin 2 der 3 bisherigen Duelle gewonnen, zuletzt im Mai 2019 auf Sand in Madrid.