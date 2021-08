Federer muss für Cincinnati passen

Roger Federer muss nach den Olympischen Spielen in Tokio auch die beiden nordamerikanischen ATP-1000-Turniere auslassen. Der Baselbieter leidet weiterhin an Knieproblemen. Das Turnier von Cincinnati, das ab dem 15. August und unmittelbar nach jenem in Toronto stattfindet, gab den Forfait von Federer am Donnerstagabend bekannt. Der Schweizer, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feiern wird, hat das Turnier im Bundesstaat Ohio siebenmal gewonnen. Nach Wimbledon hatte Federer mitgeteilt, dass er einen Rückschlag an seinem operierten Knie erlitten hat. Er hoffe, im weiteren Verlauf des Sommers auf die Tour zurückzukehren. Das nächste Grand-Slam-Turnier beginnt am 30. August in New York.

Bencic lässt Montreal aus

Die in die Schweiz zurückgekehrte Belinda Bencic (WTA 12) gönnt sich nach ihrem Mammutprogramm in Tokio ein paar Tage Pause. So gab die Einzel-Olympiasiegerin und Silbergewinnerin der Doppel-Konkurrenz (zusammen mit Viktorija Golubic) ihren Verzicht für Montreal bekannt. Das kommende Woche stattfindende Turnier in der kanadischen Metropole markiert die Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 30. August). Neben Bencic fehlen in Montreal French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (CZE/WTA 11) sowie die Japanerin Naomi Osaka (WTA 2) und die Polin Iga Swiatek (WTA 8), die alle drei ebenfalls bei den Sommerspielen engagiert gewesen waren.