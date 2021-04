Federer nicht in Rom

Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Rom. Der Baselbieter hat seinen Namen von der Teilnehmerliste der am 9. Mai beginnenden Veranstaltung streichen lassen. Bei Turnieren der Masters-1000-Stufen sind alle qualifizierten Spieler automatisch angemeldet, sie müssen ihre Teilnahme also absagen. In der Woche davor ist Federer, der im März in Doha sein Comeback nach über einem Jahr Verletzungspause gab, in Madrid gemeldet.

Finalturnier des Davis Cups in 3 Städten

Das Finalturnier des Davis Cup mit 18 Mannschaften findet in diesem Jahr ab dem 25. November in Turin, Innsbruck und Madrid statt. Jede der drei Städte trägt die Gruppenspiele von zwei der sechs Dreiergruppen aus. In Madrid finden danach zwei Viertelfinals, die Halbfinals und am 5. Dezember der Final statt, in Turin und Innsbruck wird je ein Viertelfinal ausgetragen. Titelverteidiger ist Spanien, das 2019 den Final gegen Kanada gewann. Im letzten Jahr fand das Finalturnier wegen der Corona-Pandemie nicht statt.