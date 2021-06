Legende: Noch keine Erfahrungswerte gegen Iwaschka Roger Federer. Freshfocus

Federer in Halle gegen Iwaschka

Roger Federer (ATP 8) beginnt das Rasenturnier von Halle am Montag um zirka 15.00 Uhr (live bei SRF) gegen den weissrussischen Qualifikanten Ilja Iwaschka (ATP 90). Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Federer strebt in Westfalen seinen 11. Turniersieg an.

Krejcikova siegt in Paris auch im Doppel

Einen Tag nach dem Premieren-Sieg im Einzel hat Barbora Krejcikova an den French Open auch den Doppel-Titel eingefahren. Die Tschechin gewann an der Seite ihrer Landsfrau Katerina Siniakova gegen das Duo Bethanie Mattek-Sands (USA)/Iga Swiatek (POL) 6:4, 6:2. Für Krejcikova und Siniakova ist es der 3. Grand-Slam-Titel im Doppel, 2018 hatte das Duo in Paris und in Wimbledon gewonnen.

Cilic gewinnt das Turnier von Stuttgart

Marin Cilic (ATP 47) hat den Final des Rasenturniers in Stuttgart gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 21) in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:3 für sich entschieden. Der Kroate, der in der 2. Runde der French Open noch an Roger Federer gescheitert war, fuhr seinen 19. Titel auf der Tour ein, den 3. auf Rasen.