Legende: Macht in der Weltrangliste einen Sprung nach vorne Kilian Feldbausch. Freshfocus/Claude Diderich

Feldbausch unterliegt im Final

Kilian Feldbausch (ATP 659) hat in Maspalomas (ESP) seinen ersten Sieg bei einem Challenger-Event nur knapp verpasst. Im Final des Sandplatz-Turniers auf Gran Canaria unterlag der 18-jährige Genfer als Qualifikant dem topgesetzten Spanier Pedro Martinez (ATP 117) in knapp zweieinhalb Stunden 4:6, 6:4, 3:6. In der Weltrangliste wird Feldbausch rund 200 Positionen nach vorne rücken.