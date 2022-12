Legende: Nimmt neue Herausforderung an David Ferrer. IMAGO / Cover-Images

Davis Cup: Ferrer löst Bruguera als Spaniens Davis-Cup-Captain ab

Spanien hat einen neuen Davis-Cup-Captain. Wie der spanische Tennisverband RFET am Donnerstag mitteilte, ersetzt David Ferrer den bisherigen Captain Sergi Bruguera. Der 40-jährige Ferrer soll die Auswahl des 6-fachen Titelträgers in den kommenden 3 Jahren betreuen. Als Spieler war er selbst dreimal (2008, 2009, 2011) an Spaniens Triumphen im traditionsreichen Mannschaftswettbewerb beteiligt. Während seiner Aktiv-Karriere sammelte Ferrer 27 Titel auf der ATP-Tour, 2013 stand er im Final der French Open.