Legende: Verabschiedet sich von der grossen Bühne Fabio Fognini. Reuters/Geoff Burke

Fognini beendet Karriere per sofort

Der 5-Satz-Krimi in der 1. Runde gegen Carlos Alcaraz sollte tatsächlich das letzte Spiel in der Karriere von Fabio Fognini (ATP 138) sein. «Das ist die beste Art, sich zu verabschieden», sagte der 38-jährige Italiener am Mittwoch am Rande von Wimbledon und kündigte damit seinen sofortigen Tennis-Ruhestand an. Ursprünglich wollte Fognini, der seine letzten 10 Spiele auf Tour-Level allesamt verlor, noch bis Ende Saison weitermachen. Der Spektakel-Match gegen Alcaraz hat ihn jedoch zum Umdenken bewogen. Fognini gewann insgesamt 9 Einzel-Titel, den letzten 2019 beim ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo. Im selben Jahr erreichte er die Top 10. Sein bestes Grand-Slam-Resultat ist der Viertelfinal-Einzug an den French Open 2011.