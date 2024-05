Legende: Auf Kurs Jil Teichmann. Keystone/Laurent Gillieron (Archiv)

French Open: Teichmann und Ritschard brauchen noch einen Sieg

Jil Teichmann (WTA 199) ist nur noch einen Sieg vom Einzug ins Hauptfeld der French Open entfernt. Die Schweizerin besiegte am Mittwoch in der 2. Runde der Qualifikation die Chinesin Sijia Wei (WTA 190) mit 6:4 6:3. Teichmann zeigte sich vor allem bei den wichtigen Punkten sehr effizient und wehrte 6 von 7 Breakbällen ab. Die Gegnerin in der 3. Quali-Runde ist die Spanierin Irene Burillo Escorihuela (WTA 280). Ebenfalls nur noch eine Hürde nehmen muss Alexander Ritschard (ATP 184). Er setzte sich in der 2. Runde 6:1, 6:3 gegen den Franzosen Titouan Droguet (ATP 132) durch. Der 30-jährige Zürcher trifft nun auf den 8 Jahre jüngeren Kanadier Gabriel Diallo (ATP 166).

Laver Cup: Agassi löst McEnroe ab

Andre Agassi ersetzt John McEnroe ab 2025 als Captain des Teams Welt beim Laver Cup. Der Gewinner von 8 Grand-Slam-Titeln wird seine Premiere bei der 8. Austragung der Tennis-Exhibition im September 2025 in San Francisco geben. Heuer findet der Anlass in Berlin statt. Wie seit Beginn des Laver Cups werden sich die früheren Rivalen McEnroe und Björn Borg als Captains des Teams Welt und des Teams Europa gegenüber stehen.