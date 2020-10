Legende: Im Formhoch Leandro Riedi. Keystone

Zwei Schweizer Junioren im Halbfinal der French Open

Noch je ein Sieg fehlt, und der Final der French Open wird in der Juniorenkategorie der Männer zu einer Schweizer Angelegenheit. Sowohl Dominic Stricker als auch Leandro Riedi überstanden ihre Viertelfinals in Paris. Der Berner Stricker, die Turniernummer 7, liess dem Österreicher Lukas Neumayer keine Chance und siegte in 70 Minuten 6:3, 6:3. Einen etwas grösseren Effort musste Riedi leisten: Der Zürcher bezwang nach Fehlstart Alex Barrena aus Argentinien 4:6, 6:1, 6:2. Da nur noch ungesetzte Gegner im Tableau verbleiben, ist den beiden 18-jährigen Schweizern der Finaleinzug durchaus zuzutrauen.