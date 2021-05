Fussverletzung: Teichmann muss in Strassburg früh aufgeben

Legende: Konnte nur einmal aufschlagen Jil Teichmann musste in Strassburg den Platz nach 2 Games verlassen. Freshfocus/Archiv

Teichmann kann nur 2 Games spielen

Pech für Jil Teichmann: Die 23-jährige Schweizerin musste beim WTA-Sandturnier von Strassburg im Achtelfinal gegen die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 43) früh aufgeben. Beim Stand von 0:2 im ersten Satz verliess die Linkshänderin den Platz mit einer Verletzung am linken Fuss. Das Turnier im Elsass dient der Vorbereitung auf die French Open, die am Sonntag in Paris beginnen. Für Teichmann, die Nummer 53 der Weltrangliste, dürfte die Aufgabe auch eine Vorsichtsmassnahme gewesen sein.