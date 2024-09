Legende: Spannen nicht weiter zusammen Coco Gauff und Brad Gilbert. Clive Brunskill/Getty Images

Gauff wagt Neustart

Coco Gauff und ihr Trainer Brad Gilbert gehen getrennte Wege. Wie die 20-jährige US-Amerikanerin in den sozialen Netzwerken mitteilte, endet die Zusammenarbeit nach 14 Monaten. Nach ihrem Ausscheiden in der 1. Runde in Wimbledon 2023 startete Gauff mit Hilfe der US-Trainerlegende richtig durch, gewann die Turniere in Washington und Cincinnati sowie an den US Open ihren ersten Grand-Slam-Titel. Zuletzt jedoch blieben die guten Resultate aus. In diesem Jahr war sie als Titelverteidigerin in New York bereits in den Achtelfinals an ihrer Landsfrau Emma Navarro gescheitert.