Golubic in China unter den besten Acht

Viktorija Golubic (WTA 168) steht beim WTA-250-Turnier im chinesischen Jiujiang in den Viertelfinals. Die Achtelfinal-Gegnerin der Zürcherin, die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 56), gab nach verlorenem 1. Satz auf. Golubic hatte den 1. Umgang mit 6:2 gewonnen, als die als Nummer 4 gesetzte Spanierin unfreiwillig für ein vorzeitiges Ende der Partie sorgte. Golubic schaffte so zum 2. Mal in diesem Jahr 2 Siege am Stück. Zuvor war ihr dies einzig im Januar bei den Australian Open gelungen. Nächste Gegnerin der 32-jährigen Schweizerin ist die Niederländerin Arantxa Rus (WTA 83).