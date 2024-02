Gegnerin gibt auf: Sun in Dubai in Runde 2

Legende: Satz und Spiel gewonnen Lulu Sun (hier bei den Australian Open). key/AP Photo/Andy Wong

Sun nach Satzgewinn weiter

Lulu Sun (WTA 181) steht beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde. Nach gewonnenem Startsatz profitierte die 22-jährige Schweizerin von der Aufgabe ihrer Gegnerin Paula Badosa (WTA 74). Die 26-jährige Spanierin musste sich zunächst behandeln lassen, ehe sie unter Tränen Forfait gab. Sun hatte im 1. Satz ihren insgesamt 5. Breakball zur 3:2-Führung genutzt und den Vorsprung verteidigt. In der 2. Runde trifft die Schweizerin, die mit einer Wildcard beim Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten antritt, auf die einstige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (LAT/WTA 9).

