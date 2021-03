Golubic setzt Siegeszug fort

Viktorija Golubic (WTA 102) steht beim WTA-Turnier in Monterrey (MEX) nach einem 6:3, 6:1-Sieg gegen Lauren Davis in den Viertelfinals. Der deutliche Erfolg in nur 69 Minuten gegen die Amerikanerin, die als Nummer 79 im Ranking 23 Plätze vor ihr liegt, war bereits der 4. Sieg in Folge von Golubic. In Mexiko knüpft die Zürcherin an ihre Leistungen in Lyon an, wo sie in der vorletzten Woche nach ebenfalls überstandener Qualifikation den Final erreicht hat. In Monterrey stehen die Chancen für Golubic zumindest für einen Halbfinal-Vorstoss gut. Gegnerin im Viertelfinal in der Nacht auf Samstag ist die Russin Anna Kalinskaja (WTA 130), auch sie eine Qualifikantin.