Golubic in Monterrey in Runde 2

Viktorija Golubic steht beim WTA-Turnier in Monterrey (MEX) in der 2. Runde. Die Zürcherin bezwingt nach überstandener Qualifikation die Russin Anna Blinkowa 6:4, 6:4. Die Entscheidung führte Golubic mit 4 Spielgewinnen in Folge herbei, dank denen sie im 2. Satz vom 1:1 auf 5:1 davonzog. Gegen Blinkowa, die als Nummer 71 im Ranking 31 Plätze vor ihr liegt, entschied die Schweizerin auch das 3. Duell für sich. Im Oktober 2018 und im Juni 2019 hatte sie die Moskauerin in den ITF-Turnieren in Poitiers in Frankreich beziehungsweise in Surbiton in England bezwungen. In der 2. Runde trifft Golubic auf Lauren Davis, die Nummer 79 der Welt. Gegen die Amerikanerin, die an den Australian Open in der 1. Runde Belinda Bencic unterlag, steht es nach zwei Begegnungen 1:1.