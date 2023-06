Legende: Ist auf Rasen angekommen Viktorija Golubic. Imago/Prime Media Images

Golubic erreicht in Nottingham die 2. Runde

Viktorija Golubic (WTA 150) hat sich im Schweizer Duell gegen Jil Teichmann (WTA 123) durchgesetzt. In der 1. Runde des WTA-Turniers in Nottingham siegte die Zürcherin 6:4, 6:3. Golubic zeigte sich vor allem bei den wichtigen Punkten auf der Höhe und verwertete 4 ihrer 6 Breakchancen. Während Teichmann die 7. Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr bezog, erreichte Golubic zum 2. Mal in dieser Saison nach Miami die 2. Runde. Nun trifft sie auf die Kroatin Donna Vekic (WTA 20).

Audio Golubic gewinnt Schweizer Duell (Radio SRF 1) 00:06 min Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 6 Sekunden.

Bandecchi muss sich gedulden

Susan Bandecchi ist am WTA-250-Turnier in 's-Hertogenbosch (NED) in der 1. Runde ausgeschieden. Die 24-jährige Tessinerin (WTA 388) unterlag nach überstandener Qualifikation der Slowakin Viktoria Hruncakova (WTA 144) in etwas mehr als eineinhalb Stunden 4:6, 2:6. Damit wartet Bandecchi weiter auf ihren zweiten Sieg in einem Hauptfeld der WTA-Tour. Den bislang einzigen Erfolg errang sie vor einem Jahr in Lausanne gegen die damalige Top-100-Spielerin Océane Dodin.

Kyrgios noch nicht wieder in Form

Nick Kyrgios bestritt beim Rasenturnier von Stuttgart seinen ersten Match seit Oktober des vergangenen Jahres. Der 28-jährige Australier, der sich im Januar am Knie hat operieren lassen, wirkte beim 5:7, 3:6 gegen den Chinesen Wu Yibing allerdings noch nicht fit und weit entfernt von seiner Bestform. Vor bald einem Jahr stiess Kyrgios in Wimbledon in seinen ersten Grand-Slam-Final vor, musste sich dort allerdings Novak Djokovic in vier Sätzen geschlagen geben.