Legende: Muss in der 2. Runde in Peking die Segel streichen Viktorija Golubic. Keystone/Wu Hao

WTA Peking: Golubic verpasst Coup

Viktorija Golubic (WTA 96) hat die 3. Runde beim 1000er-Turnier in Peking auf dramatische Art und Weise verpasst. Die Zürcherin unterlag der deutlich besser klassierten Kroatin Donna Vekic (WTA 20) in drei Sätzen mit 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Golubic war besser in die Partie gestartet und lag beim regenbedingten Unterbruch mit 6:4, 3:2 in Führung. Nach der Pause hatte sie beim Stand von 6:5 die Möglichkeit, den Einzug in die 3. Runde bei eigenem Aufschlag in trockene Tücher zu bringen. Doch sie gab den Aufschlag ohne Punktgewinn ab. Im 3. Satz blieb bis zum 4:4 alles in der Reihe, nach einem Break verwertete Vekic den 3. Matchball.

