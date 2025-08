Legende: Die Krönung einer starken Woche blieb ihr verwehrt Viktorija Golubic. Imago Images/Piotr Kucza

Golubic im Warschau-Final auf verlorenem Posten

Viktorija Golubic (WTA 90) ist beim Challenger-Turnier in Warschau im Final gestoppt worden. Die Schweizerin unterlag beim Hartplatz-Event in der polnischen Hauptstadt der Tschechin Katerina Siniakova (WTA 89) klar mit 1:6, 2:6. Golubic musste fünfmal ihren Aufschlag abgeben, während Siniakova alle vier Breakbälle abwehrte. Die Doppel-Spezialistin hatte bereits im Olympia-Doppel-Final 2021 gegen Golubic und Belinda Bencic an der Seite von Barbora Krejcikova die Oberhand behalten. In der Weltrangliste macht die 32-jährige Golubic dank dem Final-Einzug 14 Positionen gut.