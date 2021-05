Legende: Spielt um den nächsten Titel Viktorija Golubic ist in Form. Freshfocus/Archiv

Golubic übersteht Halbfinal in Saint-Malo

Viktorija Golubic erfreut sich weiterhin einer guten Form. Die 28-jährige Zürcherin steht am WTA-125-Turnier im französischen Saint-Malo im Final. Sie bezwang im Halbfinal die Französin Harmony Tan (WTA 157) 7:6 (7:4), 6:3 und trifft am Sonntag auf die ungesetzte Italienerin Jasmine Paolini (WTA 103). Für Golubic, die nach 15 Monaten in die Top 80 der Weltrangliste zurückkehren wird, ist es der 3. Final seit März und der 5. in diesem Jahr. Zuletzt hatte sie an den 250er-Turnieren in Lyon und Monterrey das Endspiel jeweils verloren.

Bencic gegen Qualifikantin, Teichmann gegen Sewastova

Belinda Bencic (WTA 11) trifft in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers von Rom auf eine Qualifikantin. Die St. Gallerin, die in Madrid in den Viertelfinals stand, könnte in den Achtelfinals auf Serena Williams treffen. Jil Teichmann (WTA 40), die zweite direkt für das Hauptfeld qualifizierte Schweizerin, bekommt es in der 1. Runde mit Anastasija Sewastova (WTA 54) zu tun. Sofern die Linkshänderin die Lettin bezwingt, wartet die Weltnummer 6 Bianca Andreescu aus Kanada.

Zverev zum 2. Mal im Final von Madrid

Alexander Zverev greift beim ATP-Turnier in Madrid nach seinem 2. Triumph nach 2018. Der Weltranglisten-5. bezwang nach Rafael Nadal auch Dominic Thiem. Bei der Neuauflage des verlorenen US-Open-Finals von 2020 setzte sich der 24-Jährige gegen den zweifachen French-Open-Finalisten in 1:37 Stunden 6:3, 6:4 durch. Im Final trifft der Deutsche auf den Italiener Matteo Berrettini (ATP 10).

Sabalenka triumphiert in Madrid

Aryna Sabalenka hat beim WTA-Turnier in Madrid ihren 1. Turniersieg auf Sand und den 10. insgesamt errungen. Die 23-Jährige aus Belarus schlug im Final die Weltranglisten-1. Ashleigh Barty in 99 Minuten 6:0, 3:6, 6:4. Dank dem 2. Turniersieg in diesem Jahr nach Abu Dhabi wird Sabalenka in der Weltrangliste auf den 3. Platz vorrücken.