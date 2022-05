Strassburg: Golubic erneut siegreich

Viktorija Golubic tankt in der Woche vor den French Open weiter Selbstvertrauen. Die als Nummer 9 gesetzte Zürcherin erreicht am WTA-250-Turnier in Strassburg die Viertelfinals. Zwei Tage nach ihrem ersten Saisonsieg auf Sand zeigte Golubic auch gegen die Einheimische Fiona Ferro (WTA 139) eine ansprechende Leistung und setzte sich in 91 Minuten 6:4, 6:2 durch. Im Viertelfinal bekommt es die Schweizer Nummer 3 erneut mit einer Französin zu tun. Im bislang einzigen Direktduell mit der in der Weltrangliste um 36 Plätze schlechter klassierten Oceane Dodin hatte Golubic vor acht Jahren in zwei Sätzen den Kürzeren gezogen.

French Open: Ritschard überrascht gegen Verdasco – auch Züger weiter

Alexander Ritschard (ATP 204) ist noch einen Sieg von der Teilnahme an den French Open entfernt. Der 28-jährige Zürcher, der bislang noch kein Spiel auf der ATP-Tour bestritten hat, setzte sich in der 2. Quali-Runde 6:2, 3:6, 6:3 gegen den 38-jährigen Spanier Fernando Verdasco (ATP 109) durch. Nun wartet der Argentinier Camilo Carabelli (ATP 154) auf Ritschard. Dominic Stricker (ATP 177) blieb hingegen hängen. Er unterlag Juan Londero (ARG/ATP 141) 5:7, 6:4, 0:6.

Bei der French-Open-Qualifikation der Frauen blieb vom Schweizer Quartett einzig Joanne Züger (WTA 217) übrig: Sie schlug die Deutsche Tamara Korpatsch (WTA 106) überraschend 6:2, 4:6, 6:4 und trifft in der finalen Quali-Runde auf Fernanda Gomez (MEX/WTA 224). Für Conny Perrin, Susan Bandecchi und Simona Waltert bedeutete hingegen die 2. Quali-Runde Endstation.