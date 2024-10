Legende: Bald steht der Viertelfinal an Viktorija Golubic (Archiv). Keystone/THIBAULT CAMUS

Golubic in China unter den besten Acht

Viktorija Golubic (WTA 168) steht beim WTA-250-Turnier in Jiujiang (CHN) in den Viertelfinals. Die Achtelfinal-Gegnerin der Zürcherin, Jessica Bouzas Maneiro (ESP/WTA 56), gab nach verlorenem 1. Satz (2:6) auf. Golubic schaffte so zum 2. Mal in diesem Jahr 2 Siege am Stück. Zuvor war ihr dies einzig im Januar bei den Australian Open gelungen. Nächste Gegnerin der 32-jährigen Schweizerin ist die Niederländerin Arantxa Rus (WTA 83).

Wawrinka in Bratislava gestoppt

Für Stan Wawrinka (ATP 149) haben beim Challenger-Turnier in Bratislava die Achtelfinals Endstation bedeutet. Der Romand unterlag dem 19-jährigen Kroaten Dino Prizmic (ATP 380) in drei Sätzen 2:6, 6:4, 3:6. Nach schwachem Start mit zwei kassierten Breaks war Wawrinka durchaus zu einer Reaktion in der Lage. Doch im Entscheidungssatz agierte Prizmic dominant. Bei eigenem Aufschlag gab der 20 Jahre jüngere Gegner nur noch insgesamt drei Punkte ab. Im voraussichtlich letzten Einsatz des Jahres spielt Wawrinka dank einer Wildcard kommende Woche am ATP-Turnier in Belgrad.