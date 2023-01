Legende: Chancenlos Viktorija Golubic sucht noch ihre Form. Keystone/Fazry Ismail

Golubic in Lyon bereits out

Viktorija Golubic (WTA 85) muss 2023 weiter auf ihren ersten Einzel-Sieg in einem Hauptfeld warten. Am WTA-250-Turnier in Lyon unterlag die 30-Jährige in der Startrunde der Montenegrinerin Danka Kovinic (WTA 67) 1:6, 4:6. Die Zürcherin tat sich besonders bei eigenem Aufschlag schwer und wurde insgesamt 5 Mal gebreakt. Nach dem 1:1 im 1. Satz verlor sie 8 Games in Folge und geriet im 2. Durchgang gleich wieder mit Doppelbreak ins Hintertreffen. Diese Hypothek wog zu schwer. Zuletzt war Golubic an den Australian Open in der 1. Runde an Petra Martic/CRO gescheitert.

