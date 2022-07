Legende: Brauchte 5 Matchbälle zum Sieg Viktorija Golubic. imago/panoramic

Golubic in Polen im Achtelfinal

Viktorija Golubic hat beim WTA-Sandplatzturnier in Warschau die 2. Runde erreicht. Die Zürcherin bezwang die niederländische Qualifikantin Arianne Hartono (WTA 169) mit 6:4, 5:7, 6:3. Golubic (WTA 103) steuerte auf einen klaren Erfolg zu und führte im 2. Satz bereits mit Doppelbreak 4:1. Nachdem sie trotzdem das 4:4 hatte hinnehmen müssen, breakte die Schweizerin ihre Gegnerin abermals zum 5:4 und kam bei eigenem Aufschlag zu 3 Matchbällen. Golubic vermochte aber keinen zu nutzen und musste in einen 3. Satz. Dort drehte sie ein 0:2 mit 5 Game-Gewinnen in Folge und durfte nach dem insgesamt 5. Matchball endlich jubeln.

Laaksonen in Kroatien ausgeschieden

Henri Laaksonen ist beim ATP-250-Sandplatzturnier in Umag (CRO) in der 1. Runde gescheitert. Der Schaffhauser unterlag dem Spanier Roberto Carballes Baena (ATP 86) mit 4:6, 5:7. Auf Stufe ATP und Grand Slam hat Laaksonen in dieser Saison erst 5 Siege im Hauptfeld feiern können. Den letzten Erfolg landete der 30-Jährige im Mai in der 1. Runde der French Open beim 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:1) gegen Pedro Martinez (ESP).