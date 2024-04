Legende: Muss passen Viktorija Golubic. key/EPA/Lukas Coch (Archivbild)

Golubic verliert Wettlauf gegen die Zeit

Die Schweiz muss am Wochenende in der Qualifikation des Billie Jean King Cups gegen Polen ohne Teamleaderin Viktorija Golubic antreten. Die Nummer 78 der Welt wird nach einer Verletzung nicht rechtzeitig fit. Die 31-jährige Zürcherin bestritt Ende Januar in Thailand ihr letztes Spiel auf der Tour. Captain Heinz Günthardt hat Valentina Ryser nachnominiert. Für die 23-jährige Bernerin ist es das erste Aufgebot ins Nationalteam. Hintergrund der Massnahme ist, dass auch hinter dem Einsatz der zuletzt am Rücken verletzten Jil Teichmann ein Fragezeichen steht. Die 26-Jährige trainierte allerdings am Dienstag regulär mit.