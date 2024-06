Legende: Stand kurz vor dem Sieg, scheidet aber aus Viktorija Golubic. Keystone/EPA/CAROLINE BLUMBERG

Fernandez zu stark für Golubic

Viktorija Golubic ist beim Rasenturnier in Birmingham unglücklich im Achtelfinal gescheitert. Die Schweizerin (WTA 78) konnte gegen die an Nummer 6 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez (WTA 33) beim Stand von 6:4 und 5:4 zum Matchgewinn aufschlagen, verlor dann aber drei Games in Folge. Im Entscheidungssatz geriet die 31-jährige Golubic mit 2:5 in Rücklage, wehrte dann zunächst zwei Matchbälle ab, ehe sie ihrer zehn Jahre jüngeren Gegnerin nach 2:21 Stunden zum Sieg gratulieren musste.