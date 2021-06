Legende: Musste sich im Achtelfinal geschlagen geben Viktorija Golubic. Keystone

Golubic scheidet gegen Belgierin aus

Für Viktorija Golubic (WTA 72) waren die Achtelfinals am Rasenturnier von Nottingham Endstation. Die als Nummer 10 gesetzte Zürcherin musste sich der Belgierin Alison van Uytvanck (WTA 67) 1:6, 5:7 geschlagen geben. Die Schweizerin konnte im ersten Satz bei eigenem Aufschlag kaum punkten. In drei von vier Fällen kassierte sie ein Break. Nachdem Golubic im zweiten Durchgang erneut 0:3 in Rückstand geraten war, fing sie sich etwas und erspielte sich bei 5:5 sogar fünf Breakbälle. Davon konnte sie jedoch keinen nutzen, so dass sie sich nach eineinhalb Stunden geschlagen geben musste.