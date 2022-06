Golubic scheitert in Eastbourne in der 1. Runde

Legende: Misslungene Wimbledon-Hauptprobe Viktorija Golubic scheidet in Eastbourne in der 1. Runde aus. (Archiv-Bild) Getty Images / Stephen Pond

Golubic in Eastbourne chancenlos

Viktorija Golubic (WTA 51) ist beim WTA-500-Turnier in Eastbourne in der 1. Runde ausgeschieden. Die Zürcherin unterlag der Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 78) in zwei Sätzen mit 2:6, 1:6. Golubic hatte die Partie mit acht verlorenen Punkten in Serie miserabel begonnen und fand auch danach den Tritt nie. Nach etwas mehr als einer Stunde war die Erstrundenniederlage Tatsache.

Bellier übersteht erstmals Qualifikation

Antoine Bellier (ATP 307) hat sich erstmals überhaupt erfolgreich durch eine Qualifikation ins Hauptfeld eines ATP-Turniers gespielt. Beim Rasen-Event auf Mallorca überstand der 25-Jährige aus Genf die letzte Quali-Runde mit einem 3-Satz-Sieg gegen den Deutschen Mats Rosenkranz (ATP 346).

Medwedew verliert Final in Halle

Die Weltnummer 1 Daniil Medwedew hat den Titel beim Rasenturnier in Halle verpasst. Der Russe blieb gegen Hubert Hurkacz (ATP 12) chancenlos und unterlag mit 1:6, 4:6. Bereits am vergangenen Sonntag hatte Medwedew im niederländischen 's-Hertogenbosch im Endspiel deutlich verloren. Für Hurkacz war es der fünfte Titel der Karriere und der erste auf Rasen.