Golubic scheitert in Parma in der Startrunde

Legende: Muss früh die Segel streichen Viktorija Golubic. Keystone

Golubic in Parma früh out

Für Viktorija Golubic ist das WTA-Turnier in Parma bereits nach der 1. Runde zu Ende. Die Nummer 72 der Welt unterlag der deutschen Qualifikantin Anna-Lena Friedsam (WTA 110) nach einem dreistündigen Marathon 4:6, 7:6 (7:1), 2:6. Zehn Tage vor den French Open ist dies für die 28-jährige Zürcherin ein kleiner Rückschlag, nachdem sie sich in den letzten Wochen in guter Form gezeigt hat. Vor allem ihre Effizienz liess zu wünschen übrig. Von 16 Breakchancen konnte Golubic nur drei nützen.