Legende: Chance nicht genutzt Viktorija Golubic scheitert in Peking in Runde 1. Imago/Hasenkopf

Golubic in Peking out

Viktorija Golubic (WTA 70) ist beim WTA-1000-Turnier in Peking in der Startrunde ausgeschieden. Die Zürcherin unterlag der australischen Qualifikantin Priscilla Hon (WTA 108) in zweieinhalb Stunden mit 6:1, 3:6, 6:7 (4:7). Die Niederlage der Schweizerin war alles andere als zwingend. Im Entscheidungssatz legte Golubic dreimal ein Break vor, kassierte aber jeweils postwendend das Rebreak. Auch im Tiebreak lagen die Trümpfe anfangs auf Seiten der 32-Jährigen. Golubic zog auf 4:1 davon, gewann in der Folge aber keinen einzigen Punkt mehr. Für Golubic ist es die 4. Erstrundenniederlage in dieser Saison.

Resultate