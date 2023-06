Legende: Auf Rasen in ihrem Element Viktorija Golubic. imago images/Prime Media Images

Golubic siegt gegen Weltranglisten-20. Vekic

Viktorija Golubic (WTA 150) findet nach schwierigen Monaten auf Rasen wieder zurück zu alter Form. Die 30-jährige Zürcherin feierte im Achtelfinal von Nottingham gegen Donna Vekic mit 6:4, 6:1 den erst 2. Sieg in diesem Jahr gegen eine Top-50-Spielerin. Nach Jil Teichmann bezwang sie auch die Weltranglisten-20. Vekic ohne Satzverlust. Gleich 5 Mal nahm sie der 26-jährigen Kroatin in der 71 Minuten dauernden Partie den Aufschlag ab. Im Viertelfinal, ihrem ersten auf dieser Stufe seit fast einem Jahr, trifft Golubic am Freitag auf die Britin Heather Watson (WTA 195).

Hüsler bleibt im Achtelfinal an Lucky Loser hängen

Marc-Andrea Hüsler ist am ATP-250-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch in den Achtelfinals ausgeschieden. Der 26-jährige Weltranglisten-82. unterlag dem australischen Lucky Loser Rinky Hijikata (ATP 133) nach Satzführung 6:2, 5:7, 3:6. Damit verpasste es Hüsler, zum ersten Mal seit Sofia im September letzten Jahres zwei Spiele in einem ATP-Hauptfeld zu gewinnen. Sein 22-jähriger Gegner, der in der Qualifikation in der 2. Runde dem Litauer Ricardas Berankis unterlegen war und von Absagen profitierte, feierte derweil seinen fünften Sieg auf der Tour.

Geldregen in Wimbledon

In Wimbledon wird bei der diesjährigen Ausgabe vom 3. bis 16. Juli ein Rekordpreisgeld verteilt. Insgesamt werden 44,7 Millionen Pfund (51,03 Millionen Franken) an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet, wie der All England Lawn Tennis Club am Mittwoch bekannt gab. Das sind 11,2 Prozent mehr als noch 2022. Sieger und Siegerin des Rasen-Klassikers erhalten jeweils 2,35 Millionen Pfund (2,68 Millionen Franken), für die Teilnahme an der ersten Runde gibt es 55'000 Pfund (62'794 Franken).