Golubic nach Fehlstart locker weiter

Viktorija Golubic steht beim WTA-250-Turnier im chinesischen Jiujiang in der 2. Runde. Die Zürcherin bezwang die Qualifikantin Xiaodi You (CHN) mit 7:5, 6:2. Gegen You, im Ranking auf Position 306 klassiert, lag Golubic zu Beginn des 1. Satzes zwar 0:3 zurück, blieb am Ende aber dennoch ungefährdet und entschied gegen die Asiatin auch den 3. Vergleich für sich. In der 2. Runde bekommt es Golubic mit Jessica Bouzas Maneiro zu tun. Gegen die Spanierin, als Nummer 56 in der Weltrangliste 112 Plätze vor der Schweizerin klassiert, ist Golubic noch nie angetreten.

Teichmann in Mexiko in Runde 2

Jil Teichmann hat beim WTA-250-Turnier in Mérida (MEX) die 2. Runde erreicht. Die Seeländerin setzte sich gegen die Russin Anastasia Tichonowa klar in 2 Sätzen durch. Mit dem 6:1, 6:4 gegen die Qualifikantin aus Moskau, im Ranking auf Platz 183 zu finden, kam Teichmann zu einem der rar gewordenen Erfolgserlebnisse auf dieser Stufe. Die Linkshänderin, die sich als Nummer 153 der Weltrangliste vorwiegend bei Turnieren unterer Kategorien zurückzukämpfen versucht, schaffte in einem WTA-Turnier in diesem Jahr erst zum 2. Mal den Sprung in die 2. Runde.

Fritz 5. Teilnehmer an den ATP Finals

Nach Jannik Sinner (ITA), Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (GER) und Daniil Medwedew (RUS) steht mit Taylor Fritz (USA) ein 5. Teilnehmer der ATP Finals fest. Der US-Open-Halbfinalist profitierte dabei vom Ausscheiden Andrej Rublews (RUS/ATP 7) beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy. Der 27-Jährige unterlag dem Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 29) in der 2. Runde mit 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), obwohl er in den beiden Sätzen mit 5:2 und 4:2 geführt hatte. Die letzten 3 verbliebenen Plätze für das Saisonendturnier in Turin der besten 8 Spieler des Jahres werden bis Ende nächster Woche ausgespielt.

Legende: 2. Teilnahme für den US-Amerikaner 2022 blieb Taylor Fritz erst im Halbfinal am nachmaligen Sieger Novak Djokovic hängen. Imago/Marco Canoniero (Archiv)

Sinner muss für Paris-Bercy zurückziehen

Ein Magen-Darm-Virus hindert die Weltnummer 1 Jannik Sinner daran, beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy aufzuschlagen. Das Turnier ist am Montag angelaufen, der Südtiroler hat in der 1. Runde ein Freilos genossen. Sinner wird im Tableau nun durch den Einheimischen Arthur Cazaux (ATP 85) ersetzt.