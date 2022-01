Legende: Dank Leistungssteigerung weiter Viktorija Golubic. Getty Images

Golubic besiegt Davies

Viktorija Golubic (WTA 43) hat die erste Runde des WTA-Turniers in Melbourne überstanden. Die Zürcherin besiegte die Amerikanerin Lauren Davis (WTA 89) innerhalb von anderthalb Stunden in zwei Sätzen 7:5, 6:1. Im Startsatz des ersten Ernstkampfs des Jahres bekundete Golubic noch etwas Mühe, doch im zweiten Durchgang drehte die 29-Jährige auf und sicherte sich den Sieg souverän. In den Achtelfinals wartet auf die als Nummer 6 gesetzte Golubic erneut eine lösbare Aufgabe: Sie trifft entweder auf die Einheimische Seone Mendez (WTA 239) oder auf die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 158).

00:59 Video Archiv: Golubic schlägt in Indian Wells die Weltnummer 9 Sakkari Aus Sport-Clip vom 10.10.2021. abspielen

Laaksonen als Lucky Loser weiter

Henri Laaksonen (ATP 98) steht im Hauptfeld des ATP-250-Turniers in Melbourne. Der Schaffhauser, der zwar in der zweiten und letzten Runde der Qualifikation verloren hatte, wurde nach einem Forfait in letzter Minute als Lucky Loser nachgezogen. Er trifft in der ersten Runde am Mittwoch auf den als Nummer 5 gesetzten Benoît Paire (ATP 46) aus Frankreich.