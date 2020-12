Legende: Zum 3. Mal Schweizer Meisterin Viktorija Golubic. Freshfocus

Favoriten holen Schweizermeister-Titel

Viktorija Golubic und Henri Laaksonen sind an den Schweizer Meisterschaften in Biel ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Golubic setzte sich im Final gegen Alina Granwehr 6:3, 6:0 durch, Laaksonen siegte gegen Johan Nikles 7:6 (7:5), 6:4. Golubic blieb damit ohne Satzverlust und holte sich nach 2015 und 2017 ihren dritten Titel. «Ich bin sehr froh, dass ich die Schweizer Meisterschaften spielen und so am Ende meines Aufbaus einige Partien bestreiten konnte», sagte die Zürcherin, die Mitte Januar in Dubai die Qualifikation für das Australian Open bestreiten will. Ebenso Laaksonen, der seinen 6. Meistertitel feierte.