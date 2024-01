Legende: Gegen Bouzkova auf verlorenem Posten Viktorija Golubic (Archivbild). Getty Images/Fran Santiago

Hobart: Golubic unterliegt Bouzkova

Viktorija Golubic (WTA 90) ist bei ihrer Hauptprobe für die Australian Open in der 1. Runde gescheitert. Die Zürcher Qualifikantin unterlag am WTA-250-Turnier in Hobart der Tschechin Marie Bouzkova (WTA 35) 2:6, 4:6. Golubic, als einzige Schweizerin direkt im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres, durfte in der Hauptstadt Tasmaniens nach dem klar verlorenen ersten Satz im zweiten kurz auf eine Wende hoffen. Den 3:0-Vorsprung nach einem Servicedurchbruch im zweiten Game gab sie aber umgehend wieder her.

01:05 Video Archiv: Auch am BJK-Cup verlor Golubic gegen Bouzkova Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Australian Open: Teichmann, Waltert und Ritschard weiter

Jil Teichmann (WTA 130) hat die 1. Runde in der Qualifikation zu den Australian Open problemlos gemeistert. Die 26-Jährige benötigte gegen Alice Robbe (FRA/WTA 224) nur gerade 52 Minuten, um mit einem 6:2, 6:1-Sieg in die nächste Runde einzuziehen. Auch Simona Waltert und Alexander Ritschard haben die 1. Quali-Runde in Melbourne überstanden. Waltert (WTA 166) gewann gegen die Kroatin Petra Marcinko (WTA 174) ebenfalls überzeugend 6:1, 6:1. Ritschard (ATP 198) bezwang den Franzosen Clément Tabur (ATP 232) 7:6 (7:5), 6:3.