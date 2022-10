Legende: Setzt sich in engem Duell durch Viktorija Golubic. IMAGO / tennisphoto.de

Golubic gewinnt ihr Auftaktspiel

Viktorija Golubic (WTA 81) hat am WTA-250-Turnier in Cluj-Napoca die 2. Runde erreicht. Die 29-jährige Zürcherin bezwang zum Auftakt die ein Jahrzehnt jüngere Diane Parry 7:5, 7:6 (8:6). Im ersten Duell gegen die um 20 Positionen besser klassierte Südfranzösin drehte Golubic im zweiten Satz einen 3:5-Rückstand und verwertete schliesslich nach 2:20 Stunden den dritten Matchball. Ihre Gegnerin in den Achtelfinals ist die als Nummer 4 gesetzte Russin Anastassia Potapowa, die Nummer 48 im Ranking.

Teichmann scheitert erneut an Stephens

Beim WTA-500-Turnier in San Diego scheiterte Jil Teichmann (WTA 38) an der 14 Plätze hinter ihr liegenden Amerikanerin Sloane Stephens in Runde 1 mit 1:6, 6:7 (2:7). Zum Verhängnis wurde der Schweizerin ihr 2. Aufschlag, mit dem sie nur 5 von 22 möglichen Punkten machte. Für Teichmann war es im 2. Direktduell mit Stephens die 2. Niederlage, nachdem sie an den diesjährigen French Open mit 2:6, 0:6 eingegangen war. Die 25-Jährige steckt in einem Formtief. 5 ihrer letzten 6 Spiele auf der Tour hat sie verloren.