Legende: Kann sich über ein neues Ranking freuen Rafael Nadal. Adam Ihse/TT News Agency via AP

Nadal neu auf Position 161

Rafael Nadal, der am Sonntag im Final in Bastad (SWE) dem Portugiesen Nuno Borges unterlag, klettert in der ATP-Rangliste wieder nach oben. Der 38-jährige Mallorquiner konnte 100 Plätze gutmachen und steht nun auf Rang 161. Gstaad-Sieger Matteo Berrettini (ITA) kehrt in die Top 50 zurück, während der überraschende Hamburg-Gewinner Arthur Fils (FRA) nun auf Platz 20 steht. Die Rangliste wird weiterhin von Jannik Sinner aus Italien angeführt und erfährt nur eine Änderung in den Top 10: Casper Ruud (NOR), neu Achter, überholt den Russen Andrej Rublew.