Legende: Kehrt erst 2023 wieder auf die Tour zurück Simona Halep. Getty Images/Robert Prange

Halep hat sich Operation unterzogen

Simona Halep wird in dieser Saison auf der WTA-Tour keine Tennis-Matches mehr bestreiten. Wie die rumänische Weltnummer 9 auf ihrem Instagram-Profil informiert, hat sie sich kürzlich einem chirurgischen Eingriff an der Nase unterzogen. Einerseits sollen mit der Operation Atemprobleme beseitigt werden, die Halep in den letzten Jahren immer wieder zu schaffen machten. Andererseits nutzte die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin die Gelegenheit auch gleich für eine kosmetische Korrektur ihrer Nase. Halep will sich nun genug Zeit lassen für die Regeneration, um dann im neuen Jahr wieder voll anzugreifen.