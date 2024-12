Legende: Hat seit ihrem Comeback im März erst 4 Spiele bestritten Simona Halep Imago/Xinhua

Verletzte Halep verzichtet auf Australian Open

Die frühere Weltranglistenerste Simona Halep verpasst die ersten Turniere des anstehenden Tennisjahres inklusive der Australian Open. Die 33-jährige Rumänin, die sich nach verkürzter Dopingsperre wieder auf der WTA-Tour etablieren will, leidet nach eigenen Angaben unter Schmerzen in der Schulter und im Knie. Halep (WTA 877) hätte für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne eine Wildcard erhalten. Ihr Saisondebüt will sie im Februar in Cluj-Napoca geben.