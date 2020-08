21. WTA-Titel für Halep in Prag

Simona Halep (28) setzte sich im Final des WTA-Turniers in Prag (TCH) 6:2, 7:5 gegen die 24-jährige Elise Mertens (WTA 23) aus Belgien durch. Dabei begann die rumänische Weltnummer 2 denkbar schlecht, kassierte zum Auftakt des 1. Satzes gleich das Break. Ein Steigerungslauf musste her – und der kam. Nach 1:33 Stunden war der 21. WTA-Titel in Haleps Karriere in trockenen Tüchern. Perfekte Vorzeichen für die US Open (Start am 31. August)? Unklar, denn Halep lässt nach wie vor offen, ob sie teilnehmen wird.

Nishikori positiv auf Corona getestet

Kei Nishikori (ATP 31) muss auf das am 22. August beginnende Cincinnati Masters verzichten. Der Japaner, der sich in Florida auf die Wiederaufnahme der Saison vorbereitete, wurde positiv auf Corona getestet. Der 30-Jährige will sich einem weiteren Test unterziehen. Möglicherweise ist auch seine Teilnahme an den US Open (ab 31. August) in Gefahr. Das Turnier in Cincinnati, das wegen der Pandemie dieses Jahr in New York stattfindet, bildet den Aufgalopp zum Grand Slam im Big Apple.