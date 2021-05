Legende: Kann in Paris nicht aufschlagen Simona Halep. Keystone

Halep an der Wade verletzt

Die Weltranglisten-Dritte Simona Halep muss auf die Teilnahme an den Ende Mai beginnenden French Open verzichten. Die Rumänin kann am zweiten Grand-Slam-Event des Jahres wegen einer Muskelzerrung in der linken Wade nicht mitmachen. Halep hatte das Turnier am Bois de Boulogne vor drei Jahren gewonnen.

Federer sammelt für den guten Zweck

Roger Federer versteigert Erinnerungsstücke seiner Tennis-Karriere für den guten Zweck. Der 39-Jährige, der in dieser Woche in Genf auf die Tour zurückgekehrt ist, bietet unter anderem Outfits, Schläger und Schuhe beim britischen Auktionshaus Christie's an und will mit dem Verkauf eine Million Pfund für die Roger-Federer-Stiftung sammeln. Diese sei die bedeutendste Sammlung von Sportmemorabilien aus einem einzelnen Besitz, die je auf den Markt gekommen ist, so das Auktionshaus.