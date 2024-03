Legende: Ist ab sofort wieder spielberechtigt Simona Halep, Gewinnerin der French Open 2018 und Wimbledon 2019. IMAGO / ZUMA Wire

Haleps Sperre drastisch verkürzt

Simona Halep ist ab sofort wieder spielberechtigt. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) reduzierte am Dienstag die Sperre gegen die Rumänin von 4 Jahren auf 9 Monate. Die ehemalige Weltranglisten-Erste war wegen 2 Dopingverstösse seit Oktober 2022 gesperrt gewesen. Nach einer dreitägigen Anhörung Anfang Februar kam das Sportgericht zum Schluss, dass der positive Test Haleps von einem «kontaminierten Zuschlag» stammte und dass die Anomalien in ihrem biologischen Pass mit einem «chirurgischen Eingriff» in Verbindung stehen könnten. Halep hat stets ihre Unschuld beteuert und noch im September versichert, «nie absichtlich verbotene Mittel eingenommen» zu haben.

Indian Wells: Wawrinka will Revanche gegen Machac

Stan Wawrinka (ATP 70) bekommt es in der ersten Runde des ATP-1000-Turniers in Indian Wells mit Tomas Machac (ATP 63) zu tun. Gegen den Tschechen hat der Romand bisher einmal gespielt. Im letzten Herbst unterlag er in Stockholm 4:6, 1:6. Sollte sich Wawrinka in der Neuauflage durchsetzen, wäre sein nächster Gegner Adrian Mannarino (ATP 21). Gegen den Franzosen verlor er im Januar in der ersten Runde der Australian Open in fünf Sätzen. Wawrinka ist in Indian Wells der einzige Schweizer. Rafael Nadal (ATP 652), der nach verletzungsbedingter Absenz auf die Tour zurückkehrt, trifft zunächst auf Milos Raonic (ATP 224).

01:07 Video Archiv: Wawrinka unterliegt Machac in Stockholm Aus Sport-Clip vom 19.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.