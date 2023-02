Legende: Möchte diesen Pokal wieder gewinnen Belinda Bencic. (Archiv) Keystone / AP Photo / Trevor Collens

Hopman Cup ist wieder da

Der Hopman Cup findet in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder statt. Anstatt im Januar im australischen Perth wird der Mixed-Wettbewerb im Juli in Nizza ausgetragen. Mit dabei ist das Schweizer Duo Belinda Bencic und Leandro Riedi. Bencic gewann die letzten beiden Austragungen an der Seite von Roger Federer (2018 und 2019). Neben Bencic/Riedi vermeldete der Weltverband ITF auch die Teilnahmen von Spanien mit Paula Badosa/Carlos Alcaraz und Frankreich mit Alizé Cornet/Richard Gasquet. Das Turnier mit insgesamt sechs Teams findet auf Sand vom 19. bis 23. Juli statt, parallel zum ATP-Event in Gstaad.

03:36 Video Archiv: 2019 gewinnt die Schweiz den Hopman Cup Aus Sport-Clip vom 05.01.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Nadal nicht in Indian Wells dabei

Rafael Nadal muss für das ATP-1000-Turnier nächste Woche in Indian Wells Forfait geben. Der Spanier ist seit den Australian Open an der linken Hüfte verletzt. 2007, 2009 und 2013 konnte sich der 36-Jährige den Turniersieg in Kaliforniern bereits sichern.