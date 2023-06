Legende: Musste unters Messer Rafael Nadal. imago images/USA Today Network

Nadal mit medizinischem Eingriff an der Hüfte

Einen Tag vor seinem 37. Geburtstag hat sich Rafael Nadal in Barcelona einem operativen Eingriff an seiner Hüfte unterzogen. Die OP am lädierten linken Hüftbeuger sei am Freitag in Barcelona von drei Ärzten vorgenommen worden, teilte Nadals Sprecher mit. Am Samstag sollen die Ergebnisse bekannt werden. Seit dem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open hatte der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger kein Match mehr bestritten. Zuletzt hatte er für den Sandplatzklassiker in Paris abgesagt. Nadal will seine ruhmreiche Karriere im kommenden Jahr beenden.