Hüsler und Wawrinka eröffnen gegen Deutschland

Am ersten Tag der Davis-Cup-Begegnung zwischen Deutschland und der Schweiz in Trier eröffnet die Schweizer Nummer 1 Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) das Duell gegen Oscar Otte (ATP 80). Anschliessend folgt das zweite Einzel zwischen dem deutschen Teamleader Alexander Zverev (ATP 14) und dem Davis-Cup-Rückkehrer Stan Wawrinka (ATP 135). Gespielt wird am Freitag ab 17:00 Uhr (live auf SRF zwei). Am Samstag stehen dann erst ein Doppel (13:00 Uhr) und anschliessend je nach Bedarf zwei weitere Einzel zwischen den jeweiligen Nummern 1 respektive 2 im Programm. Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppenphase der 16 besten Teams im September, der Verlierer spielt im Herbst um den Verbleib in der obersten Klasse.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Live-Hinweis Die Davis-Cup-Partie zwischen Deutschland und der Schweiz sehen Sie wie folgt live bei SRF: Freitag, 17:00 Uhr (SRF zwei und Sport App): Einzel 1 und 2

Samstag, 13:00 Uhr (srf.ch/sport und Sport App, evtl. später auf SRF zwei): Doppel sowie Einzel 3 und 4