Hüsler gewinnt Challenger-Turnier in Mexiko

Legende: In Mexiko erfolgreich Marc-Andrea Hüsler. KEYSTONE/Peter Schneider(ARCHIV)

Erfolgserlebnis für Hüsler

Marc-Andrea Hüsler konnte das ATP-Challenger-Turnier in Cuernavaca in Mexiko gewinnen. Der Zürcher besiegte im Final den Kasachen Dimitri Popko mit 6:4, 3:6, 6:4. Im Entscheidungssatz korrigierte der Schweizer dabei einen Breakrückstand umgehend. Hüsler, der sich zum siebten Mal bei einem Anlass dieser Grössenordnung durchsetzte, verbesserte sich in der Weltrangliste von Platz 168 auf Position 142.