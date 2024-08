Hüsler gewinnt Challenger-Turnier in Polen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird in der Weltrangliste wieder etwas vorrücken Marc-Andrea Hüsler. Keystone/Peter Schneider

Hüsler mit 6. Turniersieg auf Challenger-Stufe

Marc-Andrea Hüsler (ATP 205) hat das Challenger-Turnier im polnischen Grodzisk Mazowiecki gewonnen. Der Schweizer setzte sich auf Hartbelag im Final gegen den topgesetzten Tschechen Vit Kopriva (ATP 132) mit 6:1, 6:4 durch. Für Hüsler ist es der insgesamt 6. Einzel-Turniersieg auf Challenger-Stufe. Seinen einzigen ATP-Turniersieg hatte Hüsler im Oktober 2022 in Sofia gefeiert. Dank dem Erfolg in Polen wird der Zürcher in der Weltrangliste auf Position 165 vorstossen.