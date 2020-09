Legende: Macht im ATP-Ranking einen Sprung nach vorne Marc-Andrea Hüsler. imago images

Hüsler erstmals in den Top 200

Marc-Andrea Hüsler (ATP 220) hat im rumänischen Sibiu zum 2. Mal ein Challenger-Turnier gewonnen. Der 24-jährige Zürcher setzte sich im Final gegen den in der Weltrangliste um 69 Positionen schlechter klassierten Argentinier Tomas Martin Etcheverry 7:5, 6:0 durch. Zum 1. Mal auf der zweithöchsten Stufe der ATP hatte er im April 2019 in San Luis Potosi in Mexiko triumphiert – auch damals auf Sand. Hüsler wird am Montag im Ranking erstmals in den Top 200 erscheinen, wahrscheinlich auf Platz 179.