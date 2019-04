Premieren-Sieg für Hüsler

Marc-Andrea Hüsler feierte mit dem Sieg beim Challenger-Turnier in San Luis Potosi seinen grössten Erfolg. Der 22-jährige Zürcher stand beim Sandturnier in Mexiko erstmals in einem Final auf der zweithöchsten Stufe der ATP. Er bezwang den über 200 Positionen vor ihm klassierten, als Nummer 2 gesetzten Spanier Adrian Menendez-Maceiras 7:5, 7:6 (7:3). Hüsler macht in der Weltrangliste einen beachtlichen Sprung von Platz 351 auf 281.