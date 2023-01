Legende: Marc-Andrea Hüsler. Keystone/Jono Searle

Adelaide: Hüsler schlägt Rinderknech

Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) bleibt in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Nach seinen zwei Siegen beim United Cup vor einer Woche hat der Zürcher seine starke Frühform auch in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Adelaide (AUS) unter Beweis gestellt. Gegen den besser klassierten Franzosen Arthur Rinderknech (ATP 45) gewann Hüsler trotz verlorenem Startsatz nach zweieinhalb Stunden 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Im 3. Umgang gelang ihm gleich zu Beginn das letztlich entscheidende Break zur 1:0-Führung – sein einziges in dieser Partie. In der 2. Runde bekommt es Hüsler mit Karen Chatschanow (RUS/ATP 20) zu tun.

Adelaide: Bencic gegen Kalinskaja

Belinda Bencics (WTA 13) nächste Gegnerin am ebenfalls in Adelaide ausgetragenen WTA-500-Turnier ist bekannt. Es ist die Russin Anna Kalinskaja (WTA 64), die sich gegen die favorisierte Lettin Jelena Ostapenko in zwei Sätzen durchsetzte. Gegen Kalinskaja hat Bencic letztes Jahr jeweils auf Rasen beide bisherigen Duelle gewonnen. Der Achtelfinal in Adelaide findet am Mittwoch statt.

Australian Open: Stricker, Riedi und Waltert nehmen erste Hürde

Dominic Stricker (ATP 119) und Leandro Riedi (ATP 135) haben die erste Runde in der Qualifikation für die Australian Open von nächster Woche erfolgreich überstanden. Stricker schlug den Deutschen Cedrik-Marcel Stebe (ATP 217) 6:3, 6:4. Riedi profitierte beim Stand von 6:3, 3:0 aus seiner Sicht von der Aufgabe seines niederländischen Gegners Tim van Rijthoven (ATP 106). Ausgeschieden ist dagegen Antoine Bellier (ATP 186), der Laurent Lokoli (FRA/ATP 176) 3:6, 3:6 unterlag. Bei den Frauen gestaltete Simona Waltert (WTA 129) ihren Auftakt erfolgreich. Gegen die Belgierin Greet Minnen (WTA 223) gewann sie nach fast drei Stunden mit 6:7, 7:6, 6:1.